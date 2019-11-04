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Все про:взрыв (28) Зеленский (425) Кабмин (3563) Минобороны (266) ВСУ (13) склад (6)

 Зеленский поручил выделить дополнительные средства на содержание армейских складов

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №799/2019 от 4 ноября обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров поручено выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.

Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

В свою очередь Министерство обороны должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

Кроме того, Минобороны поручено усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов, организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков, а также обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Генеральному штабу поручено повысить НАТО уровень безопасности арсеналов до стандартов НАБО, баз и складов хранения средств поражения. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, 31 октября парламент принял постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в городах Ичня (Черниговская область), Калиновка (Винницкая область), Балаклея (Харьковская область), Сватово (Луганская область), Кривой Рог (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157729
 
 
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