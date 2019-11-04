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Все про:аренда (207) жилье (143) украинский язык (13) Airbnb (11)

 Сервис бронирования жилья Airbnb добавил поддержку украинского языка

Сервис Airbnb добавил поддержку 31 новых языков, в том числе украинского.

Как сообщает FastCompany, теперь Airbnb поддерживает 62 языка, передает БизнесЦензор со ссылкой на ain.ua.

Кроме украинского Airbnb также добавил армянский, эстонский, латвийский, литовский, грузинский и другие.

В компании отмечают, что сейчас сервисом могут пользоваться около 4 млрд людей на родном языке.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157728
 
 
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