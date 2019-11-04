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 Профсоюз сотрудников Lufthansa объявил двухдневную забастовку

Немецкий профсоюз Ufo в понедельник, 4 ноября, призвала все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться ко всеобщей забастовке, который состоится 7 и 8 ноября.

Как заявил заместитель председателя Ufo Даниэль Флор, забастовка затронет все рейсы Lufthansa, вылет которых запланирован из немецких аэропортов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам представителя профсоюза, в забастовке могут принять участие также работники дочерних компаний Lufthansa – Eurowings и Sunexpress. В целом, профсоюз призывает принять участие в акции четыре компании концерна. На 8 ноября также запланирована демонстрация участников профсоюза возле главного офиса Lufthansa.

В свою очередь авиакомпания заявила, что осуждает массовую забастовку и готовит юридические меры для того, чтобы не допустить ее.

"Сейчас мы работаем над специальным графиком полетов", – сообщила Lufthansa.

Ufo и Lufthansa уже почти год находятся в состоянии глубокого конфликта. После недоразумений в руководстве Ufo концерн больше не признает правление этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157722
 
 
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