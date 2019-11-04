 Профсоюз сотрудников Lufthansa объявил двухдневную забастовку

Как заявил заместитель председателя Ufo Даниэль Флор, забастовка затронет все рейсы Lufthansa, вылет которых запланирован из немецких аэропортов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам представителя профсоюза, в забастовке могут принять участие также работники дочерних компаний Lufthansa – Eurowings и Sunexpress. В целом, профсоюз призывает принять участие в акции четыре компании концерна. На 8 ноября также запланирована демонстрация участников профсоюза возле главного офиса Lufthansa.

В свою очередь авиакомпания заявила, что осуждает массовую забастовку и готовит юридические меры для того, чтобы не допустить ее.

"Сейчас мы работаем над специальным графиком полетов", – сообщила Lufthansa.

Ufo и Lufthansa уже почти год находятся в состоянии глубокого конфликта. После недоразумений в руководстве Ufo концерн больше не признает правление этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.