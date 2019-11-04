 Зеленский подписал закон об обмене налоговой информацией с США

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию Верховной Рады Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

4 ноября документ был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 октября ратифицировала Соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США" О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), а также приняла в первом чтении два связанных законопроекта.

Как пояснили в пресс-службе Министерстве финансов, это позволит в автоматическом режиме предоставлять налоговой службе США данные о счетах, открытых налогоплательщиками США в украинских финансовых учреждениях. При этом предоставление подобной информации налоговой службой США о счетах, открытым налогоплательщиками Украины в финансовых учреждениях США, Соглашением не предусмотрено.

Напомним, указанное соглашение было подписано между правительствами США и Украины 7 февраля 2017 года в Киеве.

Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), был принят США в 2010 году, и направлен против уклонения американских граждан и резидентов от уплаты налогов.

Закон вступил в силу в 2014 году, FATCA обязывает иностранные финансовые организации отчитываться перед Службой внутренних доходов США о движении средств американских налогоплательщиков.

FАТСА содержит требования к иностранным финансовым организациям в части заключения специального соглашения с Налоговой службой США (IRS) об осуществлении контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информировании о них Налоговой службы США.