 Витренко привел аргументы против позиции "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу

Как передает БизнесЦензор, об этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Российская сторона утверждает, что решение Стокгольмского арбитража в транзитной деле, принятое 28 февраля 2018 года, нарушило баланс в контрактных отношениях между "Нафтогазом" и "Газпромом". Мол, неправильно было признавать обязательства "Газпрома" подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год, в то время как арбитраж по делу по контракту на поставку газа не удовлетворил исковые требования "Газпрома" по обязательствам "Нафтогаза" в соответствии с положением контракта "бери или плати", – напомнил Витренко.

Комментируя претензии "Газпрома" Витренко подчеркнул, что предыдущий арбитраж 4 года рассматривал этот вопрос, а контракты на поставку и транзит газа "являются разными по своей природе".

Так, положение "бери или плати", в частности, предусматривающее завышенное обязательство по покупке Украиной газа, было прописано таким образом, что оно не соответствовало европейскому законодательству о защите конкуренции. В частности, "Газпром" мог продать ненужные Украине объемы российского газа в Европе, тогда как для "Нафтогаза" действовал запрет на его реэкспорт, и непонятно было, что стране делать с этим ресурсом. В то же время мощности для транзита, которые "Нафтогаз" обеспечил для "Газпрома", не могли быть никому перепроданы.

"То есть для нас это безвозвратные потери, когда мы обеспечили мощности для "Газпрома", а он за них не заплатил. А "Газпром" при этом мог спокойно полностью загрузить эти мощности – просто он специально ограничивал транзит, таким образом уменьшая совокупное предложение газа на европейском рынке, чтобы там была более высокая цена", – отметил Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогаза" также привел предоставленные для Стокгольмского арбитража расчеты за 2009-2018 годы, согласно которым российская компания получила на $46,6 млрд больше от продажи газа Украине, чем страна получила за транзит. При этом такая разница составила бы в 3,6 раза меньше, составив около $13 млрд, если бы "Газпром" продавал газ Украине по цене его реализации Германии, а транзитный тариф соответствовал европейским нормам.

"Эта разница в $33,6 млрд между тем, что есть, и тем, что должно было бы быть, равна приблизительно четверти ВВП Украины (…) Хочется надеяться, что глядя на эти цифры, станет понятно, что решения предыдущего Стокгольмского арбитража лишь улучшили "баланс в отношениях между сторонами", а никак не нарушили его в пользу Украины", – резюмировал Витренко.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Тем не менее, в отчетности компания указала, что зарезервировала полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.