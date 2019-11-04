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Все про:Эстония (90) Северный поток (505) Гончарук_Алексей (107)

 Гончарук призвал главу МИД Эстонии усилить противодействие "Северному потоку-2"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время двусторонней встречи, которая состоялась 4 ноября 2019 года, призвал министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу усилить противодействие "Северному потоку-2", в том числе через скоординированные действия членов-стран ЕС и НАТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы", – заявил Гончарук.

В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность затронутого вопроса и согласился о необходимости скоординировать действия для противодействия строительству газопровода.

Кроме этого, стороны обсудили ряд других вопросов.

В частности, Гончарук отметил, что одним из приоритетов украинского правительства является запуск работы Оценочной миссии ЕС в части технических регламентов, чтобы начать обсуждение Соглашения АСАА (Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции) – так называемого промышленного безвиза.

Рейнсалу в ответ указал: "Украина провела ряд значимых реформ. Мы дадим четкий сигнал Европейскому союзу о том, что европейский рынок должен быть открыт для украинских продуктов".

Стороны также выразили желание продолжить сотрудничество в усилении украинской системы кибербезопасности, внедрении IТ-технологий в развитии инфраструктуры, укреплении государственных институтов.

Кроме этого, Гончарук выразил надежду на все активнее увеличение объема товарооборота, который за восемь месяцев 2019 года составил $175 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157703
 
 
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