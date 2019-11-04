[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.62 27.31
 Власть, Корпоративные отношения
  710  0
Все про:бизнес (298) защита (13) Гончарук_Алексей (107)

 Гончарук возглавил комиссию по защите бизнеса

Премьер-министр Алексей Гончарук возглавил созданную правительством в октябре комиссию по защите бизнеса.

Об этом свидетельствует обнародованное на "Урядовом портале" правительственное постановление от 16 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, секретарем комиссии должен стать советник главы Кабмина, в ее состав также войдут заместители министра юстиции, министра внутренних дел, министра экономики, замглавы СБУ, замдиректора Государственного бюро расследований, замдиректора НАБУ, а также секретарь Нацинвестсовета и бизнес-омбудстмен.

Как указано в постановлении, комиссия перед рассмотрением жалобы будет направлять ее бизнес-омбудсмену для предварительной оценки и на протяжении трех рабочих дней.

Полномочия комиссии позволяют ей инициировать привлечение к ответственности за нарушения норм законодательства представителей госорганов, органов местного самоуправления и должностных лиц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157696
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Гандзюк Донбасс Зеленский Золотое Нацполиция Операция Объединенных сил Россия США
 
 
 
 
 
 вверх