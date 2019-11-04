[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.62 27.31
 Транспорт
  20  0
Все про:аэропорт (715) Днепр_город (188) пассажиропоток (312)

 Аэропорт Днепра увеличил пассажиропоток с начала года на 14%

Международный аэропорт "Днепр" (Днепр) в январе-октябре 2019 года увеличил пассажиропоток на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 295,822 тыс. человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные аэропорта, передает БизнесЦензор.

Пассажиропоток на международных рейсах за указанный период составил 176,068 тыс. человек, на внутренних – 119,754 тыс. человек.

В октябре 2019 года пассажиропоток "Днепра" на 15,4% превысил показатель за тот же месяц 2018 года и составил 32,7 тыс. человек.

Председатель наблюдательного совета компании Арон Майберг заявлял, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) намерена развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область 12 июля пообещал, что в Днепре будет решен вопрос с реконструкцией аэропорта.

Кабинет министров Украины в июне 2019 года направил 200 млн грн на реконструкцию ВПП международного аэропорта "Днепр".

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2,841 тыс. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157691
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Гандзюк Донбасс Зеленский Золотое Нацполиция Операция Объединенных сил Россия США
 
 
 
 
 
 вверх