 Суточная добыча газа возобновила рост после 7 месяцев падения

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Как отмечает издание, это первый рост показателя среднесуточной добычи за последние 7 месяцев. С февраля он ежемесячно снижался, опустившись с 58,7 млн куб. м до 54,5 млн куб. м/сутки или на 7,2%.

Прекратить тренд падения добычи в октябре удалось госкомпании "Укргаздобыча", которая по отношению к сентябрю нарастила показатель среднесуточной добычи на 1,2% – до 39,3 млн куб. м.

При этом в связи с переводом часов на зимнее время, 26 октября скважины формально работали на 1 час дольше, из-за чего суточная добыча на это число выросла до 57,78 млн куб. м против 55,67 млн куб. м. 25 октября или 55,64 млн куб. м 27 октября. Эта погрешность в среднесуточном показателе добычи за месяц составила 0,14%.

Читайте также: "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую газовую скважину в Харьковской области. ВИДЕО

Общая добыча газа в стране в октябре 2019 года, по данным "Укртрансгаза", составила 1,8 млрд кубометров, что на 5,8% меньше, чем в октябре 2018 года (1,815 млрд куб. м).

В частности, "Укргаздобыча" сократила добычу на 9,3% (на 125,4 млн куб. м) – до 1,22 млрд куб. м, "Укрнафта" увеличила на 2,5% (на 2,4 млн куб. м) – до 98,2 млн куб. м, частные компании увеличили на 4,6% (на 17,3 млн куб. м) – до 391,3 млн куб. м.

За 10 месяцев 2019 года добыча газа снизилась на 0,4% (на 68,8 млн куб. м) – до 17,23 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (17,29 млрд куб. м).

В частности, "Укргаздобыча" сократила добычу на 2,3% – до 12,46 млрд куб. м, "Укрнафта" увеличила на 8,6% – до 982,3 млн куб. м, частные компании увеличили на 4% – до 3,8 млрд куб. м.

Напомним, добыча природного газа в Украине в 2018 году, по данным "Укртрансгаза", составила 20,89 млрд куб. м, что на 0,3% (64,8 млн куб. м) превышает объем 2017 года.