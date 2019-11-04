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 Таможенная служба запустила калькулятор стоимости автомобилей

Государственная таможенная служба запустила сервис автоматического расчета таможенной стоимости и платежей за таможенное оформление автомобилей.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто. Сервис подтягивает данные о минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более 2 300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", - написал Нефьодов.

Тестировать сервис можно по ссылке: https://calc.customs.gov.ua.

"Что подразумевается "за 2018-2019"? Скажем, "Форд Фокус 2.0" 2012 года выпуска в 2013 году стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры за 2013 год и применять на 4 ноября 2019 года нельзя. Поэтому берем оформление за относительно недавний промежуток времени, за который обесценивание не такое существенное", - уточнил Нефьодов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157687
 
 
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