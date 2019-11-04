 "Укртрансгаз" срочно закупил газ для технологических нужд у "Нафтогаза" на 2 миллиарда

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Так, на октябрь заказали 300 млн кубометров газа.

Цена за тысячу кубометров в день подписания соглашений составляет 6 324 грн. В течение октября цена за тысячу кубометров будет рассчитываться по формуле с привязкой к отчету ICIS Heren Europian spot gas markets по изменению котировок цены газа на немецком газовом хабе NetConnect Germany (NCG).

Договором предусмотрена оплата в течение 122 дней (четырех месяцев) после месяца передачи газа.

Таким образом, начальная цена по сделкам на 4% ниже октябрьского тарифа "Нафтогаза" для промышленности при условии оплаты, который составляет 6 550 грн за тысячу кубометров.

Закупку провели по сокращенной переговорной процедуре ввиду срочной необходимости в связи с чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Читайте также: "Укртрансгаз" перенес центральную диспетчерскую в офис нового оператора ГТС

Заказчик сообщил, что в мае объявил открытые торги на закупку 0,88 млрд кубометров газа, но они не состоялись из-за нехватки участников. В июле были повторно объявлены открытые торги на 1,2 млрд куб. м газа, но участников снова не хватило. По состоянию на 24 сентября заказчик заключил договоры на поставку 71 млн куб. м газа, чего недостаточно для обеспечения потребности в октябре.

По мнению заказчика, в дальнейшем соблюдение сроков открытых торгов может привести к прекращению транзита газа в Европу и транспортировки газа для потребителей Украины.

Поэтому "Укртрансгаз" обратился в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям с просьбой квалифицировать ситуацию на объектах газотранспортной системы как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. ГосЧС ответила ему, что признала ее такой еще в июне.

По данным "Прозорро", с мая по сей день "Оператор ГТС Украины" не заключал соглашений по закупку газа для технологических нужд по результатам открытых торгов. В июле он подписал договор с "Нафтогазом" на сумму 2,96 млрд грн по переговорной процедуре ввиду насущной необходимости, как и сейчас.