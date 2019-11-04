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 Экспорт зерновых нового урожая достиг 20 миллионов тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 4 ноября 2019 года экспортировала 19,64 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 42,9% больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени страна экспортировала 11,67 млн тонн пшеницы, 4,39 млн тонн кукурузы, 3,34 млн тонн ячменя.

По состоянию на 4 ноября этого года также экспортировано 118,6 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,4 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 54,44 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157680
 
 
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