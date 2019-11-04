 Власти Киева заказали строительство центра защиты животных за 130 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года на улице Автопарковой построят центр защиты животных. Он включает трехэтажную ветеринарную клинику, двухэтажные карантин, приют для кошек и гостиницу для кошек и собак, а также вольеры. Гарантийный срок составляет десять лет.

Цена сделки на 14% ниже ожидаемой стоимости закупки в 152,47 млн грн.

ООО "БП "Строй-Гранит" и ООО "СК "Билд Дрим" не допустили к аукциону без объяснений. "Строй-Гранит" жаловалось в АМКУ на допущенные фирмы, однако впоследствии отозвал жалобу.

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Государственная аудиторская служба считает, что заказчик должен отклонить единственного допущенного соперника из-за 1-11 страницы паспорта директора вместо всех страниц и отменить тендер.

Этим единственным допущенным конкурентом было киевское ООО "ВЛД Групп", причем никто не снижал цену на аукционе. Директором фирмы-конкурента является Владимир Кучмиенко, а основателем – Ярослав Михайлович Гречко. Последний руководил ООО "Солбудинвест", когда этой фирмой владели Михаил Михайлович Гречко и Владимир Викторович и Виктор Викторович Бесага.

Ранее партнером Бесаги там была Нина Рыбалко, совладелица ООО "Юверс Украина" вместе с Валерием Скиценком. Последний был прописан с Анной Скиценко – дочерью экс-главы "Киевавтодора" Владимира Жукова и экс-депутата Киевсовета от "Удара".

Столичный "Промин Строй Сервис" с уставным капиталом 100 грн зарегистрирован в 2016 году по адресу массовой регистрации ул. Хоткевича, д. 12, оф. 177. Учредителем является Андрей Цвилев, а директором – Игорь Черкашин. Последний также владеет ООО "СК Стройинвест" вместе с Еленой Черкашиной и ООО "БФ "Киевгорстрой" вместе с Ириной Лесняк. Все четверо, как и фирмы "СК Стройинвест" и "БФ "Киевгорстрой", прописаны в оккупированном Донецке.

Еще Черкашин руководит донецким ООО "Марморокбуд", которое через краматорские ООО "СК Инжиниринг", ООО "Всеукраинская управляющая компания", ООО "ФК "Д.С." и ООО "СОМР5" принадлежит Дмитрию Швидченко из оккупированного Донецка, Александру Гершуне из контролируемого Святогорска и Евгении Николаенко из контролируемого Краматорска.

Швидченко был помощником экс-нардепа от Партии регионов Анатолия Близнюка.

Услуги техники победителю будет предоставлять ООО "Дорожное строительство "Альтком".