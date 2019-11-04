 "Киевпастранс" объявил повторный тендер на закупку дизтоплива на 260 миллионов

Об этом свидетельствует сообщение компании в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Ожидаемая сумма закупки составит 262,8 млн грн.

В частности, на аукцион будет выставлено 12 лотов по 1 млн л на суму 21,9 млн грн каждый.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 1 декабря.

Как отмечается, это вторая попытка коммунального предприятия приобрести указанный объем дизельного топлива. Аналогичный тендер был объявлен в сентябре текущего года. Однако из-за отсутствия участников он был отменен.