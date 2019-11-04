 Компания Коломойского увеличила мощности для импорта электроэнергии из РФ в 5 раз (обновлено)

Об этом свидетельствуют данные оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, ООО "Де Трейдинг" ("Донбассэнерго" Максима Ефимова) приобрело 309 МВт сечения (+2,66% к октябрю), ООО "ТАС Энергия Украины" Сергея Тигипко – 281 МВт (+12,9%).

Кроме того, доступ к 10 МВт выкупило ООО "Укрторгэнерджи" (конечным бенефициаром основанной в мае 2019 года компании является Владимир Литвинчук, в середине августа основной вид деятельности сменился с производства электроэнергии на торговлю).

В свою очередь, ООО "Юнайтед Энерджи" (имеющее связи и контракты на поставку энергоресурсов предприятиям Игоря Коломойского и братьев Суркисов) увеличило выкупленный на ноябрь объем в пять раз – до 500 МВт.

Кроме того, шесть компаний выкупили доступ к 1,35 ГВт пропускной способности межгосударственных сетей для импорта электрической энергии из Венгрии, Беларуси и Молдовы.

Так, в ходе месячного аукциона по направлению Венгрия-Украина ООО "Некст Ойл Трейд" выкупило 60 МВт сечения, ООО "Де Трейдинг" – 112 МВт, ООО "Джен АЙ Киев" – 193 МВт, ООО "ЭРУ Трейдинг" 70 МВт, ООО "ТЭК" – 15 МВт.

Доступ к сечению для импорта электроэнергии из Беларуси получил ООО "Де Трейдинг" – 450 МВт, а также ООО "Юнайтед Энерджи" – 50 МВт.

Кроме того, для импорта из Молдовы компанией "Де Трейдинг" было выкуплено 400 МВт сечения.

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Как сообщалось, Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

В октябре ООО "Де Трейдинг" приобрело 301 МВт сечения, ООО "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого и Дейла Пери – 250 МВт, ООО "ТАС Энергия Украины" – 249 МВт, ООО "Д.Трейдинг" (ДТЭК Рината Ахметова) – 199 МВт, ООО "Юнайтед Энерджи" – 100 МВт.

До этого коммерческий импорт электроэнергии в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал в течение 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 году – 2 млрд 295,9 млн кВт-ч.

В последние годы коммерческий импорт электроэнергии из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").