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 Украина и Литва договорились сотрудничать в вопросе защиты трудовых мигрантов

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец и глава литовского профсоюза LPS Solidarumas Кристина Крупавичене подписали договор о сотрудничестве в вопросе защиты трудовых мигрантов обеих стран.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим помочь, чтобы процесс эмиграции был цивилизованным и чтобы права рабочих, которые приезжают к нам в Литву, были соблюдены, и они имели те же условия, что и литовские рабочие. Мы не хотим социального демпинга", - сказала Крупавичене во время пресс-конференции.

По словам Крупавичене, проблемой является то, что украинцам, работающим в Литве, платят 70% от зарплаты, которую получают граждане этой страны.

Тем временем заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталия Волынец отметила, что подписание подобных договоров о сотрудничестве дает возможность донести до украинских граждан информацию о законодательстве стран, куда они едут, о том, что они могут обращаться за помощью и каким образом они могут легально трудоустраиваться.

Договор о сотрудничестве по вопросу защиты трудовых мигрантов Украины и Литвы предусматривает налаживание и осуществление постоянного мониторинга, обмена информацией о ситуации на рынке труда обеих стран и в сфере занятости, выработку общих подходов к предотвращению негативных последствий миграционных процессов, обеспечение защиты прав и законных интересов работников-мигрантов и членов их семей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157671
 
 
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