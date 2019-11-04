 Депозиты населения в "Проминвестбанке" сократились в 18 раз

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, объем вкладов юрлиц упал почти в 9 раз – с 2,98 млрд грн до 339,1 млн грн, а физических лиц – почти в 18 раз (с 3,17 млрд грн до 177,5 млн грн).

Как сообщалось, ранее "Проминвестбанк" (ПИБ) объявил, что в рамках изменения стратегии постепенно прекращает работу с физическими лицами. В частности, с 1 декабря банк прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы MasterСard.

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Напомним, чистая прибыль "Проминвестбанка" по итогам января-сентября 2019 года составила 1,1 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2018 года его чистый убыток составлял 108,26 млн грн.

При этом активы банка за указанный период упали на 41% – до 8,15 млрд грн с 13,8 млрд грн на начало года.

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ стала владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.