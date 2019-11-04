[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.62 27.31
 Власть
  2071  0
Все про:Боднар (1) Зеленский (425) Черкассы (60) Черкасщина (28)

 Зеленский сменил главу Черкасской ОГА после трех месяцев работы (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Боднара новым главой Черкасской областной государственной администрации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Также своим указом президента уволил с должности главы Черкасской ОГА Игоря Шевченка, согласно поданному им заявлению.

Известно, что до этого назначения уроженец Черновцов Роман Боднар работал в СБУ в Донецкой и Луганской областях, также подавал декларацию как кандидат на должность заместителя главы Житомирской ОГА.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Игоря Шевченко председателем Черкасской областной государственной администрации 30 июля.

Шевченко – юрист и предприниматель. Он владеет ООО "Легкий экспорт плюс" и зарегистрированной в Италии компанией "Гермес - Игорь Шевченко".

В поданной перед назначением электронной декларации он указал жилой дом в Черкассах на 162 кв. м, долю в 61% собственности на нежилое здание в том же города площадью 731,4 кв. м, квартиру площадью 104,1 кв. м, а также участок и нежилую недвижимость в России, несколько земельных участков и две квартиры жены в Черкассах.

Среди прочего, он также задекларировал несколько грузовиков и рефрижераторов, а также купленный женой в 2018 году за 2 млн грн автомобиль Audi Q7.

В прошлом году Шевченко получил 838,76 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью и 228,9 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг. Наличными новый глава ОГА хранит 598 тыс. евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157662
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Гандзюк Донбасс Зеленский Золотое Нацполиция Операция Объединенных сил Россия США
 
 
 
 
 
 вверх