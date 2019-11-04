 Зеленский сменил главу Черкасской ОГА после трех месяцев работы (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Также своим указом президента уволил с должности главы Черкасской ОГА Игоря Шевченка, согласно поданному им заявлению.

Известно, что до этого назначения уроженец Черновцов Роман Боднар работал в СБУ в Донецкой и Луганской областях, также подавал декларацию как кандидат на должность заместителя главы Житомирской ОГА.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Игоря Шевченко председателем Черкасской областной государственной администрации 30 июля.

Шевченко – юрист и предприниматель. Он владеет ООО "Легкий экспорт плюс" и зарегистрированной в Италии компанией "Гермес - Игорь Шевченко".

В поданной перед назначением электронной декларации он указал жилой дом в Черкассах на 162 кв. м, долю в 61% собственности на нежилое здание в том же города площадью 731,4 кв. м, квартиру площадью 104,1 кв. м, а также участок и нежилую недвижимость в России, несколько земельных участков и две квартиры жены в Черкассах.

Среди прочего, он также задекларировал несколько грузовиков и рефрижераторов, а также купленный женой в 2018 году за 2 млн грн автомобиль Audi Q7.

В прошлом году Шевченко получил 838,76 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью и 228,9 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг. Наличными новый глава ОГА хранит 598 тыс. евро.