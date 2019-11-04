 Директор предприятия "Укроборонпрома" не вовремя задекларировал 96 тысяч зарплаты, – НАПК

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

"В материалах, которые Национальное агентство передало в Национальную полицию, речь идет о нарушении 10-дневного срока уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением Григорием Корево заработной платы в сумме, превышающей 96 тыс. 50 грн (50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2019)", - сообщает НАПК.

Действия должностного лица подпадают под признаки правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статти172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

НАПК передало собранные материалы в полицию для составления протокола об административном правонарушении.