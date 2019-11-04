 Семейный банк Суркисов получил 250 миллионов прибыли

Согласно данным квартальной отчетности банка, за третий квартал 2019 года его чистая прибыль составила 85,28 млн грн, что на 15,8% меньше, чем за третий квартал прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 9,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 1,01 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев увеличились на 16,4% – до 5,65 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 27,4% до 4,43 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 20,1% – до 4,73 млрд грн. Собственный капитал банка за этот период увеличился на 0,7% до 913,65 млн грн, в том числе уставный капитал – в 1,6 раза, до 502,24 млн грн.

"Акцент-Банк" основан в 1992 году. По данным НБУ на 1 января 2019 года, крупнейшими акционерами банка являются Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975%).

Согласно данным НБУ, "Акцент–Банк" на 1 июля 2019 года по размеру общих активов занимал 26 место среди 76 действовавших в стране банков.