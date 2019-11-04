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 Власть, Регуляторная политика, Финансы
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Все про:зарплата (613) Кабмин (3563) Дмитрий Дубилет (22)

 Кабмин запретил выплачивать зарплаты чиновникам наличными

Кабинет министров на заседании в воскресенье, 3 ноября, обязали все государственные учреждения выплачивать зарплаты и командировочные своим работникам исключительно в безналичной форме.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму", – сообщил Дубилет.

По словам министра, 7% сотрудников государственных учреждений до сих пор получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

"60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумму, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных… 60 млн грн – это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это - один из многих мероприятий, который мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета", – добавил Дубилет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157651
 
 
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А депутатам доллары от олигархов тоже выплачиваться на карточки будут?
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депутаты - не госслужащие.
тут больше интересует вопрос того, как взятки чиновникам будут выплачиваться? по прежнему наличкой, или по безналу тоже? ведь чиновники на хлебных должностях с повышенным риском получения взятки в зарплате не нуждаются, а некоторые даже не подозревают о ее наличии
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