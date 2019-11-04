 Кабмин запретил выплачивать зарплаты чиновникам наличными

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму", – сообщил Дубилет.

По словам министра, 7% сотрудников государственных учреждений до сих пор получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

"60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумму, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных… 60 млн грн – это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это - один из многих мероприятий, который мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета", – добавил Дубилет.