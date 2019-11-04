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Все про:Кабмин (3559) увольнение (358) райгосадминистрация (1)

 Кабмин сократил количество чиновников районных администраций

Кабинет министров на заседании в воскресенье, 3 ноября, принял решение сократить предельную численность работников райгосадминистраций (РГА).

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

"Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальных общин. Решение правительства позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие общин на соответствующих территориях", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что Кабмин планирует сократить 18,45 тыс. сотрудников районных государственных администраций.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству сократить расходы на содержание государственных служащих на 10%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157648
 
 
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