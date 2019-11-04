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 Члены комитета Нацбанка единогласно поддержали снижение учетной ставки

Все члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины поддержали снижение учетной ставки на 1 процентный пункт до 15,5%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Во время дискуссии все члены КМП единогласно поддержали более быстрое, чем предполагал июльский макроэкономический прогноз, снижение учетной ставки сразу на 1 п.п. до 15,5%", - сообщает НБУ.

Обосновывая свою позицию, члены комитета отметили, что фундаментальное инфляционное давление, которое характеризуется показателем базовой инфляции, исчерпывается быстрее, чем предполагалось в предыдущем прогнозе Национального банка.

Главным фактором существенного замедления инфляции в последние месяцы было укрепление гривны.

"Благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение темпов роста цен обусловили улучшение инфляционных ожиданий бизнеса, населения, банков и аналитиков, создав основания для дальнейшего смягчения монетарной политики", - сообщает НБУ.

Снижение фундаментального инфляционного давления и улучшения инфляционных ожиданий создают очевидное макроэкономическое основание для смягчения монетарной политики.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157629
 
 
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