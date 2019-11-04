 Экспорт зерновых с начала года составил рекордные 39,8 миллиона тонн

Об этом со ссылкой на пресс-службу Института аграрной экономики сообщает БизнесЦензор.

При этом стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% - до $6,834 млрд, сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

За девять месяцев 2019 года Украиной за границу было продано 13,7 млн тонн пшеницы ($2,5 млрд), кукурузы – 22,6 млн тонн ($3,7 млрд), ячменя – 3,3 млн тонн ($600 млн).

Крупнейшими покупателями украинского зерна в этот период по-прежнему были страны Африки, Азии и Европы.

Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров украинских зерновых несколько лет подряд удерживает Египет, доля которого в общем экспорте этой продукции в январе-сентябре 2019 года составила 14,1% стоимостных объемов поставок. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года Египет на 75% увеличила стоимость закупок зерна - до $966 млн.

Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезию (5,1%), Бангладеш ( 3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). Совокупно эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции данной группы.