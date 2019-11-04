[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.62 27.31
 Транспорт
  167  0
Все про:Новый год (32) поезд (686) Укрзализныця (2470)

 "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов на новогодние праздники

АО "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов во время новогодних и рождественских праздников, сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - сказал Кравцов.

По его словам вцова, в целом "Укрзализныця" планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Кравцов также добавил, что "Укрзализныця" продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов. "Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - уточнил Кравцов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157600
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гандзюк Золотое Нацполиция Операция Объединенных сил правоохранительные органы Россия СБУ США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх