 "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов на новогодние праздники

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - сказал Кравцов.

По его словам вцова, в целом "Укрзализныця" планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Кравцов также добавил, что "Укрзализныця" продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов. "Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - уточнил Кравцов.