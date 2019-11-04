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Все про:железная дорога (417) поезд (686) скорость (30) Укрзализныця (2470)

 "Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов

АО "Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов на маршрутах поездов класса "Интерсити +", сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Задача правительства на следующие 5 лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис", - сказал Кравцов.

"Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт "Борисполь", - сообщил Кравцов.

Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" имеет на сегодняшний день на балансе 10 скоростных электропоездов компании Hyundai Rotem, 2 скоростные электропоезда двойного питания модели ЕКС-1 производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"; 2 скоростные двухэтажные электропоезда двойного питания модели EJ 675 производства компании Skoda Vagonka (Чешская Республика); 10 пассажирских вагонов улучшенной конструкции с эксплуатационной скоростью 160 км/ч производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", которые используются в составе двух межрегиональных поездов в вагонной комплектации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157595
 
 
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А коли збільшіться кількість потягів з зупинками в
хоча б в районних центрах??? Колись там зупинялося до 20 рейсів. А тепер два. Й ті посеред ночі.
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Новые направления скоростных поездов Зе команда планирует на молодые республики?
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