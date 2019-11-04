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 Корпоративные отношения, Макроэкономика
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 Главу McDonald’s уволили за связь с сотрудницей

Руководство компании McDonald’s уволило исполнительного директора Стива Истербрука. Причиной стали его отношения с одной из сотрудниц (ее имя не называется).

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.

Сам Истербрук, покинувший совет директоров McDonald’s, в письме сотрудникам согласился с тем, что совершил ошибку, а руководство приняло правильное решение, уволив его.

Преемником Истербрука станет Крис Кемпчинский, который ранее возглавлял американское подразделение компании.

Истербрук возглавлял McDonald’s с 2015 года, а ранее руководил сетью ресторанов в Великобритании За время его работы рыночная стоимость компании практически удвоилась, однако при этом число посетителей в американских ресторанах сети уменьшилось. Объяснялось это тем, что люди стали предпочитать здоровую еду, а компания недостаточно быстро улучшала свой ассортимент.

McDonald’s была основана в 1940 году в Калифорнии двумя братьями Ричардом и Морисом Макдональдами, которые открыли небольшой ресторан в городке Сан Бернардино. Создать глобальную сеть удалось бизнесмену Рэю Кроку, который стал открывать заведения по франчайзинговой модели, а затем выкупил долю братьев Макдональдов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157577
 
 
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