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 Кабмин назначил замминистра энергетики и уволил главу Госкосмоса

Кабинет министров назначил Сергея Масличенко заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Также правительство уволило председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявило конкурс на занятие этой должности.

Правительство также временно возложило исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" на Александра Пономаренко.

Правительство также объявило конкурсы на должности: Государственных секретарей Минекоенерго и Минрегиона, Председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя Председателя Государственной фискальной службы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157573
 
 
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