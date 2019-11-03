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 Airbnb отказался от сдачи в аренду домов для вечеринок

Компания по бронированию недвижимости Airbnb решила отказаться от аренды домов для вечеринок. Решение было принято после стрельбы в доме, который сняли для празднования Хэллоуина в Калифорнии. В результате происшествия погибли пять человек, четыре получили ранения.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня мы запрещаем аренду "домов под вечеринки" и удваиваем наши усилия по борьбе с несанкционированными вечеринками и недобросовестным поведением хозяев и гостей, которое приводит к таким ужасным событиям, произошедшим в Оринде", - написал исполнительный директор Airbnb Брайан Чески в Twitter.

По словам Чески, теперь бронирование с высокой степенью риска будет проводиться вручную.

Стрельба в доме произошла в четверг, 31 октября. Женщина, которая арендовала жилье, сообщила о планах провести семейную встречу для 12 человек, пишет газета San Francisco Chronicle, однако на вечеринку пришли около 100 человек. Незадолго до убийства владелец дома вызвал полицию из-за жалоб соседей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157535
 
 
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