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 В Харькове могут закрыть один из ж/д вокзалов

Вокзал станции "Харьков-Левада" отнесен к категории малодеятельных станций и убыточных участков железных дорог Украины, поэтому может быть закрыт.

Об этом местному изданию Status Quo сообщили в пресс-службе Южной железной дороги, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Как сообщается, в январе-сентябре 2019 года поезда и электрички ЮЖД в Харькове перевезли 3 млн 722 тыс. пассажиров льготных категорий на 23 млн 636 тыс. грн. Между местными органами власти и железной дорогой договоры на перевозку льготников не заключены, компенсация от местных властей поступает не полностью. В результате этого ЮЖД недополучит в этом году 32 млн 854 тыс. грн.

"Укрзализныця" не настаивает на закрытии малодеятельных станций и участков. Покрыть убытки от малодеятельных станций могут местные органы власти или другие структуры, которые заинтересованы в дальнейшем использовании станций на общих основаниях. В этом случае используется инструмент компенсации убытков из местных бюджетов в соответствии с процедурой, установленной законом Украины "О железнодорожном транспорте". При отсутствии компенсации "Укрзализныця" имеет право подать документы на закрытие станции", - отметили в ЮЖД.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157525
 
 
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"Левада" - вокзал пригородных поездов и народа там всегда достаточно, особенно в летний период, а закрыть хотят потому, что почти центр города и землю можно продать за приличные деньги. Естественно не забыв и личные интересы.
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