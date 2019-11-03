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 Состояние Маска выросло на $2 миллиарда

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд.

Об этом сообщает Forbes, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года.

После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию. Скорректированная прибыль компании составила $342 млн. За следующую неделю цена акций Tesla выросла почти на 24%.

Сообщая о полученной компанией прибыли, Маск подчеркнул, что Tesla опережает график в работе над внедорожником Model Y и приближает дату его запуска в продажу. Новый электрокар должен появиться на рынке летом 2020 года.

Акции компании взлетели на 20%, ее рыночная капитализация достигла $53 млрд. Это позволило производителю электрокаров обогнать таких гигантов автопрома, как General Motors и BMW.

При этом в первом полугодии убытки компании составили более $1 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157524
 
   
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