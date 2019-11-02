 В Москве передали в суд дело экс-нардепа Рудьковского

Об этом со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ сообщает БизнесЦензор.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура РФ.

Рудьковский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

Как полагает российское следствие, 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом Верховной Рады Украины, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Киеве.

В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан на территории РФ.

До Евромайдана Рудьковский входил в парламенте во фракцию "Партии регионо" Виктора Януковича. Он являлся членом Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

По данным российских СМИ, Рудьковский приехал к зданию российского диппредставительства в Киеве, чтобы поддержать протестующих.

Поддавшись на уговоры демонстрантов, депутат взял в руки булыжник и швырнул его в здание российского посольства. Несмотря на это присутствующие облили его зеленкой и потребовали продать принадлежащий ему автомобиль Lexus, чтобы отдать вырученные деньги на нужды украинской армии.