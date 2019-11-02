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 Судовский кронпринц согласился на частичную приватизацию нефтяного гиганта Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По его словам, соответствующее решение было принято в пятницу на заседании под председательством саудовского кронпринца. Мухаммед бен Салман счел поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO.

Bloomberg отмечает, что частичная приватизация Saudi Aramco, считающейся самой прибыльной компанией в мире, станет важнейшим изменением в нефтяной промышленности Саудовской Аравии с 1970-х годов, когда Aramco была национализирована.

Саудовский наследный принц впервые заявил о возможном выходе Saudi Aramco на IPO в январе 2016 года. Полученные за счет этого средства он планировал направить на реформу экономики. После двух лет подготовки процесс был заморожен в августе 2018 года. Подготовка к первичному размещению акций возобновилась летом 2019 года, но через несколько месяцев снова была приостановлена.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157432
 
 
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