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 США и Китай согласовали основные пункты торгового соглашения

Пекину и Вашингтону удалось согласовать основные положения готовящегося торгового соглашения между двумя странами, сообщает в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В министерстве отметили, что таких результатов удалось добиться по итогам состоявшихся в пятницу телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином.

В Минкоммерции КНР при этом охарактеризовали переговоры "как серьезные и конструктивные" и затрагивающие ключевые торговые вопросы.

Как сообщалось, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торговых споров, оказалась под вопросом. Это связано с отказом властей Чили от проведения саммита.

Тем не менее Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на министерство коммерции Китая, что Китай и США продвинулись в переговорах по торговому соглашению, завершив технические консультации по ряду вопросов.

В октябре Трамп объявил о скором заключении сделки с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157431
 
 
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Компромисс - это когда результатом не довольны обе стороны. Спросите у Путина!
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Тут питання - якщо янкі не зуміли, то хто в світі тепер спроможеться протистояти продавлюванню своїх інтересів Китаєм.
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