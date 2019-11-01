 Итоги недели: Изменения в бюджет, безлимит на покупку валюты и "зеленый тариф" для Ахметова

ФИНАНСЫ

Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты для физлиц

Национальный банк с 5 октября отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день. Также отменено требование о представлении физлицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной валюты.

Рада внесла изменения в госбюджет на 2019 год

Верховная Рада утвердила изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год", выделив дополнительно 1 млрд грн на зарплаты шахтерам, 1,5 млрд грн на повышение выплат сотрудникам СБУ и других силовых органов, а также 1,1 млрд грн – на программы помощи инвалидам и чернобыльцам.

Ко второму чтению в закон внесли поправки, предусматривающие выделение Минобороны 524 млн грн на обустройство военкоматов, 200 млн грн – на проектирование и строительство аэродрома в аэропорту "Днепропетровск" и 750 млн грн – на строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье.

Украинские банки завершили переход на новый стандарт номера счета IBAN

Все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN для идентификации банковских счетов, сообщили в НБУ. Теперь номера счетов клиентов банков в Украине содержат 29 символов, как и в странах ЕС.

Остатки средств на счету Казначейства сократились до 53 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 ноября составили 53,09 млрд грн, что на 8,6 млрд грн меньше, по сравнению с показателем на начало октября, но является рекордным уровнем по состоянию на отчетную дату.

Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ достигли 100 миллиардов

Министерство финансов на первичных аукционах 29 октября сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,57 млрд грн, по сравнению с 3,01 млрд грн неделей ранее, снизив ставки по одно- и двухлетним облигациям.

По итогам аукционов портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 1 ноября увеличился до рекордных 99,84 млрд грн.

Прибыль банков с начала года превысила 48 миллиардов

По данным НБУ, в январе-сентябре 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показателя в основном обеспечен прибылью "Приватбанка" в 27,4 млрд грн.

Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард

По данным Минфина, госдолг за сентябрь в долларовом эквиваленте вырос на $1,03 млрд – до $82,95 млрд, в основном, из-за укрепления курса гривни. В то же время в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 69,44 млрд грн – до 1,998 трлн грн.

Нацбанк признал экс-главу "Родовид Банка" реальным собственником банка "Сич"

Национальный банк признал бывшего главу "Родовид Банка" Дениса Горбуненко владельцем существенного участия в АО "Банк Сич", независимо от формального владения. Горбуненко должен получить соответствующее разрешение НБУ, в противном случае к банку могут быть применены санкции.

"Приватбанк" начнет работать с крупнейшей платежной системой Японии

Государственный "Приватбанк" и крупнейшая платежная система Японии JCB подписали договор о запуске сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине, который запланирован на весну 2020 года.

Рада одобрила повышение суммы операций для финмониторинга в 3 раза

Верховная Рада приняла за основу законопроект о противодействии отмыванию доходов, которым, среди прочего, предложено повысить порог операций для обязательного финмониторинга с нынешних 150 тыс. грн до 400 тысяч.

ЕБРР выделил 200 миллионов евро на проекты альтернативной энергетики в Украине

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление дополнительных 200 млн евро для финансирования частных проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине в рамках действующей системы стимулирующих "зеленых" тарифов.

Долг по зарплате превысил 3 миллиарда, – Госстат

По данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2019 года возросла на 11,5%, с начала года – на 18,8% и на 1 октября составила 3,14 млрд грн.

"Нафтогаз" готовит размещение облигаций на $500 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" планирует разместить евробонды на $500 млн сроком обращения пять-семь лет. Организатором выпуска назначен Citi. "Нафтогаз" в июне уже разместил два транша еврооблигаций на 600 млн евро и $335 млн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост ВВП Украины в третьем квартале замедлился до 3,5%, – НБУ

Национальный банк оценивает рост ВВП в третьем квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года в 3,5%, по сравнению с 4,9% по итогам второго квартала.

Нацбанк оценил влияние нового рынка электроэнергии на рост цен

По оценке НБУ, вклад внедрения с 1 июля 2019 года нового рынка электроэнергии для промышленных потребителей на инфляцию в первый год его работы составит 0,2-0,3 процентных пункта в годовом измерении.

ВЛАСТЬ

Зеленский исключил возможность возврата "Приватбанка" бывшим владельцам

Власти не будут возвращать бывшим владельцам ликвидированные и национализированные банки, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на инвестфоруме в Мариуполе. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук назвал кейс "Приватбанка" ключевым для инвесторов.

Ранее Зеленский заявлял, что является сторонником компромиссного решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров.

Рада вернула уголовное наказание за незаконное обогащение чиновников

Верховная Рада приняла новый закон о конфискации незаконных активов чиновников, вместо отмененного Конституционным Судом в феврале. Теперь незаконным обогащением будет считаться нелегальное приобретение чиновниками активов на сумму более 110,5 тыс. грн и караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Рада утвердила введение обмена налоговой информацией с США

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о применении положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), а также одобрила связанные с ним законопроекты. Это позволит в автоматическом режиме предоставлять налоговой службе США данные о счетах, открытых налогоплательщиками США в украинских финансовых учреждениях.

Кабмин сократит 18 тысяч сотрудников районных администраций

Кабинет министров планирует сократить 18,45 тыс. сотрудников районных государственных администраций, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству сократить расходы на содержание государственных служащих на 10%.

Зеленский подписал закон об отмене перечня запрещенных для продажи госпредприятий

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

После этого президент подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) для приватизации первых пяти предприятий Госуправления делами.

Украина вернулась в Генерализированную систему преференций США

Президент США Дональд Трамп с 30 октября вернул Украину в Генерализированную систему преференций США. Как пояснили в Минэкономики, после этого все 155 видов товаров, которые были выведены из-под действия системы преференций, снова получат возможность беспошлинной торговли в США.

Рада запретила вырубку лесов на склонах Карпат

Верховная Рада приняла закон о запрете на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона, включая рубки с целью формирования и оздоровления лесов.

Рада на пятом году рассмотрения приняла закон о запрете закрытых пляжей

Верховная Рада приняла закон о беспрепятственном и бесплатном доступк граждан к побережью водных объектов, который был принят в первом чтении еще в феврале 2015 года.

Рада передала Госпогранслужбе полосу земли шириной 50 метров на границе

Законом установлено, что военным частям Госпограничной службы предоставляются земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии границы. При этом Госпогранслужба освобождается от возмещения потерь владельцам участков.

Богдан рассказал о советах Хорошковского по реформированию таможни

Глава ОП Андрей Богдан заявил, что бывший глава СБУ и экс-вице-премьер времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский консультирует Офис президента и главу Таможенной службы Максима Нефьодова по вопросам реформы таможни.

В свою очередь Нефьодов заявил, что никаких консультаций с Хорошковским по вопросам реформирования таможни не ведет и опроверг основания для критики своей работы на должности со стороны Богдана.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что он встречался Хорошковским для обсуждения "очень серьезного вопроса", отказавшись уточнить тему разговора.

Зеленский назначил главой Киевской ОГА бывшего топ-менеджера соратника Медведчука

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской ОГА предпринимателя Алексея Чернышова, который длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

ЭНЕРГЕТИКА

Трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе закончились безрезультатно

По итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров 28 октября заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной. Такое предложение раскритиковал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Тем временем российский президент Владимир Путин заявил, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

Дания выдала последнее разрешение для "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство предоставило дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG последнее разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2". По оценке "Газпрома", на строительство магистрали в датских водах потребуется пять недель.

Зеленский назначил четырех временных членов Нацкомиссии по тарифам

Президент Владимир Зеленский уволил с должностей членов НКРЭКУ Александра Формагея и Евгения Магльованного, назначив четырех временных членов регулятора сроком на 3 месяца. Трое из них участвовали в конкурсе на должности постоянных членов Нацкомиссии в 2018 году, еще один уже работал в НКРЭКУ раньше.

Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС Украины

Закон принят для выполнения обязательств Украины перед ЕС об отделении деятельности по транспортировке природного газа. Независимый оператор ГТС Украины должен заработать с 1 января и обеспечить условия для подписания нового транзитоного договора с "Газпромом" по европейским правилам.

ДТЭК Ахметова запустил крупнешие в стране солнечную и ветровую электростанции

Энергохолдинг ДТЭК запустил в работу Покровскую солнечную электростанцию ​​установленной мощностью 240 МВт, которая является второй по мощности СЭС в Европе и самой крупной в Украине. Инвестиции в проект составили 193 млн евро.

ДТЭК также завершил строительство Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) общей мощностью 200 МВт и стоимостью более 320 млн евро.

Сейчас "зеленые тарифы" в Украине установлены на уровне 10,2 евроцента за кВт/ч для ветра и 15 евро за кВт/ч для солнечной энергии и являются одними из самых высоких в мире.

Компании из Норвегии и Китая договорились о строительстве крупнейшей ВЭС в Украине

Норвежская NBT AS и дочерняя компания китайской State Grid Corporation of China подписали два контракта на проектирование, закупку и строительство ветроэлектростанций "Зофия II" и "Зофия III" общей мощностью 750 МВт в Запорожской области, которые должны стать крупнейшим ветропарком в Европе. Объем инвестиций в ветропарки "Зофия" превысит 1 млрд евро.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

"Укрзализныця" завершила реконструкцию железной дороги для комбинатов Ахметова в Мариуполе

"Укрзализныця" завершила проект по модернизации участка железной дороги Волноваха - Камыш-Заря, сделав его полностью двухпутным, что позволит увеличить количество поездов в мариупольском направлении. Реализация проекта была начата в 2016 году.

В Киеве вводится ограничение по максимальной скорости движения в 50 км/ч

С 1 ноября в Киеве вводится ограничение по максимальной допустимой скорости движения для автомобилей в 50 км/ч. Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч.

"Укртелеком" Ахметова прекращает работу уличных таксофонов

"Укртелеком" с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. Сегодня сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах.

"Укрзализныця" начала подготовку к размещению акций на бирже

АО "Укрзализныця", Мининфраструктуры и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке "Укрзализныци" к первичному публичному выпуску акций (IPO), став первой госкомпанией, которая готовится выйти на IPO от Украины.

Власти Киева отложили завершение перехода на электронный билет в транспорте

КГГА отложила запланированное на 31 октября введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте до апреля 2020 года, поскольку до сих пор не решена проблема с проездными для школьников и студентов.

КОРПОРАЦИИ

Нардеп Ефимов стал владельцем угольных активов беглого сына Януковича

Нардеп Константин Ефимов и гендиректор ПАО "Донбассэнерго" Эдуард Бондаренко стали совладельцами принадлежавшего ранее окружению Александра Януковича ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская". Эта частная фирма работает на угольных пластах, ранее принадлежавших одноименной государственной шахте ГП "Селидовуголь". В июле частная компания через суд обязала шахтеров государственной шахты добывать для себя уголь.

Друг Богдана рассказал о бизнесе с нардепом Ткаченко на Одесской киностудии

Девелопер Андрей Ваврыш, который дружит с нынешним руководителем Офиса президента Андреем Богданом, подтвердил, что он с 2018 года является совладельцем Одесской киностудии вместе с бывшим главой компании "1+1 медиа" Игоря Коломойского, а ныне – нардепом от "Слуги народа" Александром Ткаченко. Напомним, половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры, недавно Рада отменила запрет на их приватизацию.

Жеваго оставил пост гендиректора Ferrexpo из-за выдвинутых против него обвинений

Экс-владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго решил оставить пост гендиректора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является, из-за обвинения против него по делу о растрате 2,5 млрд грн средств банка. На фоне обвинений против бизнесмена акции Ferrexpo подешевели почти на 50% за последние три месяца.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Рада сняла неприкосновенность с Дубневича

Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Руслана Рябошапки, предоставив согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича. Меру пресечения для нардепа избирает Высший антикоррупционный суд. Депутата подозревают в присвоении 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници".

В Литве арестован объявленный в розыск бывший глава ГПЗКУ

В столице Литвы задержан бывший председатель правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Петр Вовчук, который с марта 2017 года находился в розыске по делу о нанесению госкомпании убытков на $60 млн, сообщили в НАБУ.