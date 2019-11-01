 Нардеп Ефимов стал владельцем угольных активов Януковича

Соответствующие изменения в Единый госреестр юридических и физических лиц внесены 30 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно данным реестра, Ефимов и Бондаренко стали владельцами по 25% в уставном фонде компании, который составляет 1 млн грн. 50% остается у Валерия Атанова из оккупированной Макеевки, который в 2018 году стал единоличным владельцем "Шахта 1-3 "Новогродовская".

Также Атанов вместе с Вячеславом Карим являются владельцами ООО "Шахта "Россия". Эта фирма была зарегистрирована в один день в 2012 году с "Шахта 1-3 "Новогродовская" и по одному адресу. Владельцем фирм был Александр Сичинава – тогдашний председатель наблюдательного совета "Всеукраинского банка развития" сына президента Виктора Януковича Александра. Обе фирмы дублировали в себе названия соответствующих шахт государственного предприятия "Селидовуголь".

25 июля 2012 года Госгеонедр выдала фирмам спецразрешения на 20-летнее пользование пластами, которые разрабатывались государственными шахтами.

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В 2017 году владельцами этих фирм стали люди из окружения бизнесмена Виталия Кропачева, а сам он заявил о покупке этих предприятий. Но позже владельцами стали Атанов и Карий.

После этого гендиректор ПАО "Донбассэнерго" Эдуард Бондаренко заявил о своей причастности к новым владельцам "Шахта "Россия" и "Шахта 1-3 Новогродовская". А в 2018 году на тот момент нардеп от "Блока Петра Порошенко" Максим Ефимов объявил о том, что стал владельцем акций "Донбассэнерго", где 61% акций принадлежит ООО "Энергоинвест холдинг", а четверть – государству. Ранее предприятие было под контролем Александра Януковича и Игоря Гуменюка.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Донецкой области 4 июля удовлетворил иск ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" и признал заключенным договор между этой фирмой и обособленным подразделением" Шахта 1-3 "Новогродовская" ГП "Селидовуголь".

Согласно этому договору государственные шахтеры должны добывать уголь для частной фирмы на условиях самой фирмы. При этом для добычи государственного угля государственные шахтеры будут арендовать оборудование у частников.

В августе шахта подала апелляцию на это решение, но сразу ее отозвала. Судебный реестр не содержит информации о повторной подаче апелляции.

Также ранее Максим Ефимов подтвердил, что его семья через британскую фирму Fineroad business llp контролирует ООО "Амадеус Ко", владеющей КВЦ "Парковый". Ранее британской фирмой владел Яшар Ходжаев - фигурант уголовного дела о легализации средств семьи Януковича.