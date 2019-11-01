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 Гончарук пообещал жестко реагировать на задержку начала отопительного сезона

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областной государственной администрации обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона.

Об этом Гончарук сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор

"Зима близко! Правительство со своей стороны сделало все, чтобы отопительный сезон прошел вовремя и без проблем. На этой неделе я еще раз лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме. У нас рекордные 21,8 млрд кубометров газа, работают одновременно все 11 хранилищ. Теперь вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе - исключительно на местной власти", - написал Гончарук.

Он сообщил, что сейчас три области имеют долги перед "Нафтогазом", из-за чего в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой.

"Поручил сегодня на селекторном совещании руководителям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона. Жду отчета по результатам сделанной работы. Лично буду держать на контроле этот вопрос. Правительство будет жестко реагировать на любой саботаж и задержки старта отопления в городах", - подчеркнул Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157386
 
 
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А почему Херсонскую область забыл? В Херсоне тоже ещё не подключали отопление хотя температура уже опускалась ниже нуля. мёрзнут дети, старики, а Миколаенко хоть-бы что. У него тепло.
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