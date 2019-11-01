 Компания Микитася через суд отменила штрафы АМКУ на 127 миллионов

Об этом свидетельствуют решения суда от 16 октября и от 30 октября, последнее из которых пока не опубликовано в судебном реестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В обоих судебных процессах Антимонопольный комитет уже подал апелляцию.

В опубликованном в судебном реестре решении суда от 16 октября исследовались обстоятельства проведения строительных тендеров КП "Голосеево-будинвест" и ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова", по результатам которых "Северо-украинский строительный альянс" получил подрядов на 2,74 млрд грн.

Так, судья Сергей Щербаков, рассмотрев правомерность решения АМКУ от 19 июня об искажении упомянутых торгов, отклонил доказательства регулятора.

В частности, суд решил, что членство "Северо-украинского строительного альянса" и "Спецстрой-плюс" в корпорации "Укрбуд" не может рассматриваться как взаимодействие и сотрудничество компаний между собой, ведь вступление в корпорацию является правом субъектов предпринимательской деятельности на объединение.

Суд также не усмотрел причинно-следственной связи между предоставлением одной компанией другой возвратной финансовой помощи, учитывая что это право субъекта хозяйствования.

Суд также отклонил аргумент АМКУ, что предприятия фактически осуществляют деятельность по одному адресу, поскольку речь идет о многоэтажном доме, где компании находятся на разных этажах. Кроме того, согласно сведениям в госреестре, компании-ответчики имеют разных директоров, учредителей и разные юридические адреса.

Кроме того, суд отклонил довод АМКУ, что компании используют общие средства связи и контролируют счета друг друга, поскольку на страницах компаний в госреестре указаны разные номера контактных номеров.

Суд также не согласился с доводом, что компании имеют одних и тех же работников и взаимодействуют через связанных лиц, поскольку действующим законодательством это не запрещено.

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АМКУ также установил, что компании получили банковские гарантии для участия в торгах в ПАО КБ "Глобус" в один и тот же день, а номера регистрации этих гарантий оказались последовательными, но суд решил, что при рассмотрении запросов банком ни одна из компаний не могла повлиять на номера банковских документов.

При этом "Северо-украинский строительный альянс" просил суд признать недействительным решение Антимонопольного комитета полностью – в части, которая касалась непосредственно компании, и в части, которая касалась ее конкурента на спорных торгах – ООО "Спецстрой-Плюс".

Однако суд удовлетворил иск только в части признания недействительным той части решения, в которой говорилось об ответственности истца.

Второй судебный процесс против АМКУ по иску "Северо-украинского строительного альянса" касается решения ТАК АМКУ от 7 мая этого года. В нем регулятор доказал заговор тех же ответчиков на торгах по реконструкции Шулявского моста в Киеве (контракт стоимостью 598,5 млн грн достался "Северо-украинском строительном альянса").

Как сообщалось, в июле АМКУ оштрафовал ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" на 112 млн грн (по 56 млн на каждую из компаний) за сговор действий на тендере на реконструкцию Шулявского моста.

В мае Антимонопольный комитет уже оштрафовал входящие в корпорацию "Укрбуд" компании ООО "Северно-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс" на 149,93 млн грн за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова и гимназии им. Бойченко.

ООО "Северо-украинский строительный альянс", входящее в корпорацию "Укрбуд", принадлежит Андрею Якусевичу – внештатному помощнику бывшего нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Суд установил ему меру пресечения в виде ареста с залогом в размере 80 млн грн, после внесения которого экс-нардеп вышел на свободу.