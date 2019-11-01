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 Единая диспетчерская служба скорой помощи заработает до конца года, – Минздрав

Все регионы Украины получат единую оперативно-диспетчерскую службу до конца текущего года.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, закупки автомобилей, оборудования и программного обеспечения для диспетчерских и оснащение центров подготовки работников экстренной медицины являются составляющими пилотного проекта развития системы экстренной медицины в 2019 году.

На пилотный проект в этом году в государственном бюджете заложен почти 1 млрд грн. Средства, которые выделены для улучшения материально-технического состояния и обучение специалистов, распределены между регионами для проведения закупок на местах.

В Минздраве напомнили, что экстренная медицинская помощь в 2020 году станет частью гарантированного пакета услуг, который будет оплачиваться Национальной службой здоровья Украины по договору. Требованиями для подписания договора являются: единый центр экстренной медицинской помощи в регионе с центральной оперативно-диспетчерской службой и статус коммунального некоммерческого предприятия.

"Введение единой диспетчерской службы регион означает, что каждый украинец сможет позвонить на номер 103 и быть уверенным, что при необходимости к нему будет направлена ближайшая бригада экстренной медицинской помощи - даже если она будет из другого района или области", - подчеркивается в сообщении.

Как ожидается, кроме того создание современных диспетчерских служб позволит:

  • уменьшить время обработки вызова: от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;
  • улучшить норматив доезда на экстренные случаи - до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;
  • в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;
  • собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157381
 
 
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