 Единая диспетчерская служба скорой помощи заработает до конца года, – Минздрав

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, закупки автомобилей, оборудования и программного обеспечения для диспетчерских и оснащение центров подготовки работников экстренной медицины являются составляющими пилотного проекта развития системы экстренной медицины в 2019 году.
На пилотный проект в этом году в государственном бюджете заложен почти 1 млрд грн. Средства, которые выделены для улучшения материально-технического состояния и обучение специалистов, распределены между регионами для проведения закупок на местах.
В Минздраве напомнили, что экстренная медицинская помощь в 2020 году станет частью гарантированного пакета услуг, который будет оплачиваться Национальной службой здоровья Украины по договору. Требованиями для подписания договора являются: единый центр экстренной медицинской помощи в регионе с центральной оперативно-диспетчерской службой и статус коммунального некоммерческого предприятия.
"Введение единой диспетчерской службы регион означает, что каждый украинец сможет позвонить на номер 103 и быть уверенным, что при необходимости к нему будет направлена ближайшая бригада экстренной медицинской помощи - даже если она будет из другого района или области", - подчеркивается в сообщении.
Как ожидается, кроме того создание современных диспетчерских служб позволит:
- уменьшить время обработки вызова: от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;
- улучшить норматив доезда на экстренные случаи - до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;
- в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;
- собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи.