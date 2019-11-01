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 Конституционный Суд одобрил отмену адвокатской монополии

Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)".

Об этом сообщает пресс-служба суда, Конституционный Суд пришел к выводу, что предложенные разделом законопроектом изменения в Конституцию расширяют возможности осуществления представительства в суде, передает БизнесЦензор.

Заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Как сообщалось, в начале сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции законопроект "О внесении изменений в Конституцию (относительно отмены адвокатской монополии)".

Законопроектом предложено внести изменения в статью 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Кроме того предложено исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения", согласно которому представительство исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции – с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции – с 1 января 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157380
 
 
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