 В Киеве ежедневно осуществляется 250 тысяч поездок с помощью е-билета

Об этом во время брифинга сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, передает БизнесЦензор.

"Система е-билетов на сегодня уже полноценно работает в общественном транспорте столицы. Ежедневно растет количество тех, кто им пользуется", – отметил Бахматов.

Отмена средств оплаты проезда старого образца запланировано на апрель 2020 года.

"До сих пор не урегулирован Кабмином на государственном уровне вопрос компенсации за перевозку льготных пассажиров, не зарегистрированных в Киеве. В связи с этим опытная эксплуатация будет продлена до апреля 2020 года. До февраля 2020 года будут установлены турникеты для считывания QR-билетов в метрополитене", – пояснил Бахматов.

Единый электронный билет существует в двух видах: материальном (транспортная карточка Kyiv Smart Card, распечатанный одноразовый QR-билет) и электронный (сгенерированный QR-билет в смартфоне)

Транспортная карточка Kyiv Smart Card дает возможность купить от 1 до 50 поездок с возможностью сэкономить (при покупке 50 поездок экономия составляет 1,5 грн за каждую поездку).

Купить Kyiv Smart Card можно в кассах 10 станций метро, в автоматах самообслуживания на 13 станциях метро, в фуникулере, в сети Т-киосков на остановках общественного транспорта.

Пополнить Kyiv Smart Card можно в приложении Kyiv Smart City, в кассах на 10 станциях метро, в личном "Кабинете киевлянина", в автоматах самообслуживания на 16 станциях метро, в фуникулере, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, с помощью чат ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Одноразовый QR-билет можно приобрести в приложении Kyiv Smart City, в кассах метро и автоматах самообслуживания на станциях "Площадь Льва Толстого", "Почайна", "Сырец", в Личном кабинете киевлянина, в терминалах самообслуживания Ibox, 2click, с помощью чат ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Для обеспечения поддержки пассажиров созданы портал transport.kyivcity.gov.ua страницу Kyiv Smart Card в Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55), работающий в режиме 24/7, и команду техподдержки для оперативного реагирования на обращения пассажиров.