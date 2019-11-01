 В Австрии запретили курить в барах и ресторанах

Об этом сообщает Европейская правда, передает БизнесЦензор.

Решение о запрете еще в июле одобрил австрийский парламент. Его поддержали все партии, кроме ультраправой Партии свободы.

Запрет на курение также распространяется на кальяны и электронные сигареты. Курение за пределами ресторанов и баров, в частности на террасах, разрешено.

Раньше курить в барах и ресторанах можно было, но в специально отведенных местах.

Курильщики, которые нарушат запрет, должны будут заплатить штраф до 1000 евро. Владельцам заведений, где клиентам разрешат курить, могут грозить штрафы до 10 тыс. евро, если нарушения будут повторяться.

Сегодня в 17 странах ЕС есть законы о запрете курить в определенных местах.

Согласно данным Евростата, 30% австрийцев старшего возраста являются курильщиками. Это третий самый высокий показатель в ЕС.