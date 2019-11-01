 АМКУ начал расследовать льготные ставки обслуживания судов в аэропорту "Борисполь"

Как сообщает пресс-служба АМКУ, речь идет о приказе Министерства инфраструктуры от №415 от 4 июня, передает БизнесЦензор.

Этим приказом министерство установило единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе международного аэропорта "Борисполь" в размере 210 евро, тогда как для всех остальных аэропортов страны она составила 411 евро.

При этом ранее эти сборы (ставки) были одинаковы для всех авиакомпаний независимо от того, где находится аэропорт – в Киеве, Борисполе, Львове или в Одессе.

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"Еще на стадии разработки проекта приказа Комитет неоднократно предостерегал Мининфраструктуры, что установление таких ставок имеет признаки предоставления одному аэропорту льгот или преимуществ, которые ставят его в привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами, что приводит к нарушению антимонопольного законодательства", – отмечается в сообщении.

Кроме того, с жалобой на приказ Мининфраструктуры в АМКУ обратилась ассоциация "Аэропорты Украины", участниками которой являются 20 аэропортов, указав, что решение создает для аэропорта "Борисполь" привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами.