 Нацбанк признал экс-главу "Родовид Банка" реальным собственником банка "Сич"

Соответствующее решение Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял 30 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Горбуненко формально не владеет акциями банка, однако есть обоснованные основания полагать, что он имеет возможность осуществлять решающее влияние на его управление и деятельность", – сказано в сообщении.

В частности, Нацбанк установил, что Горбуненко имеет возможность оказывать влияние на формирование состава органов управления банка и определение его основных направлений деятельности.

В то же время, вопреки требованиям законодательства, Денис Горбуненко не подал в НБУ пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке. В связи с этим Национальный банк применил право признать лицо владельцем существенного участия независимо от уведомления о таком намерении.

В то же время в НБУ напомнили, что владение существенным участием в банке без получения согласия регулятора не допускается и может быть основанием для дальнейшего применения мер воздействия. В частности, если нарушения не будут устранены, структура собственности банка может быть признана непрозрачной.

Денис Горбуненко – известный банкир, в 2005-2009 годах возглавлял "Родовид Банк". По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем, чей банк "Надра" был отправлен на ликвидацию в 2015 году

Банкир фигурировал в споре на $760 млн вокруг продажи "Укртелекома" компанией Raga Establishment Limited структурам Рината Ахметова, который закончился подписанием мирового соглашения в начале октября.

Согласно доводам СКМ, контрольный пакет оператора перед продажей находится у Дмитрия Фирташа. Raga со своей стороны заявила в суде, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был банкир Денис Горбуненко. Фирташ, по версии Raga, был не владельцем, а только кредитором. По словам Горбуненко Raga до сих пор должна Фирташу $300 млн, за счет которых была частично профинансирована начальная приватизация "Укртелекома" в 2011 году.

При этом на стороне Raga аргументы СКМ опровергал заместитель председателя набсовета DF Group Роберт Шетлер-Джонс, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед покупкой.

"Банк "Сич" основан в 2011 году.

Официальными акционерами банка указаны Олег Баланда с долей 55,615% акций, Валерий Раздорожный – 31,016%, Андрей Мельник – 9,6257% и Олег Губанов с долей 3,7433% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 60 место (0,95 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.