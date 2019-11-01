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Все про:OTP (12) банки (3551) прибыль (951)

 Дочерний банк венгерского OTP получил 2 миллиарда чистой прибыли

Чистая прибыль "ОТП Банка" в январе-сентябре 2019 года составила 1,94 млрд грн, что на 676,5 млн больше, чем за первые три квартала минувшего года (1,26 млрд грн).

Согласно квартальной отчетности банка, его чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 676,56 млн грн, что на 17,7% больше, чем за указанный период годом ранее (575,04 млн грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход банка до формирования резервов за девять месяцев текущего года вырос на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 2,67 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев выросли на 23,3% – до 40,37 млрд грн, в том числе кредиты клиентам увеличились на 13,8% – до 25,11 млрд грн.

Собственный капитал за этот период вырос на 38,7% – до 7,290 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 6,19 млрд грн.

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"ОТР Банк" принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы OTP, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг". С

огласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "ОТП Банк" занимал 11 место (42,03 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157360
 
 
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А чому фотка московського ОТП банку? В Європі та Україні зокрема, цей банк зветься OTP
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