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 У новейшего российского самолета отказал двигатель в небе на Тюменью (обновлено)

Российский пассажирский самолет Superjet-100 готовится к аварийной посадке в Тюмени после отказа одного из двигателей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, передает БизнесЦензор.

"По предварительным данным, у самолета отказал один из двигателей, он готовится к аварийной посадке, вырабатывает топливо", – сказал собеседник агентства.

На борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа. В связи с чрезвычайной ситуацией службы тюменского аэропорта "Рощино" приведены в готовность.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что информация об отказе двигателя достоверная. Самолет направлялся из Тюмени в Санкт-Петербург.

Спустя два часа пассажирский самолет Superjet 100, у которого возникли проблемы с двигателем, приземлился в аэропорту "Рощино" в Тюмени, сообщили в МЧС РФ.

Нештатная ситуация произошла с лайнером авиакомпании "Ямал". По данным сервиса Flightradar, самолет произведен два года назад.

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Как сообщалось, в мае самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево. Экипаж самолета, вылетевшего по маршруту Москва-Мурманск, через 28 минут полета посадил борт в аэропорту вылета. При посадке у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

После остановки самолета была проведена экстренная эвакуация. Всего на борту находись 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек.

После катастрофы глава Минтранспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что не видит оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet.

Напомним, в феврале последний эксплуатант Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Европе – ирландская авиакомпания CityJet – отказалась от этих самолетов.

Осенью 2018 года Brussels Airlines решила отказаться от использования SSJ 100 из-за проблем с эксплуатацией.

Мексиканская авиакомпания Interjet, крупнейший зарубежный заказчик российских ближнемагистральных SSJ 100, также ищет покупателей на эти самолеты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157359
 
 
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На місці жителів расєї я б не літав на цьому суперджеті (суперджет!!!).
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2 года для Суперджета - срок немалый.
Это как для Газели 1 год (и вся уже ржавая).
Радует, что выработали топливо - московиты учатся на своих ошибках - НЕЙМОВІРНО !
Но за топливо высчитают с командиа ********. ***.
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