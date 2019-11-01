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 Продажи новых автомобилей в Украине подскочили в октябре почти на четверть

В октябре 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9 тыс. новых легковых авто, в результате чего относительно предыдущего года октябрьский рынок вырос почти на четверть.

Об этом сообщает Укравтопром, передает БизнесЦензор.

Изменился и лидер октября – самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей стала Renault. В течение прошлого месяца 1 834 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой результат годичной давности Renault улучшила в 2,3 раза.

На втором месте Toyota, автомобили которой в октябре выбрали 1 233 автомобилиста. Несмотря на потерю позиции в рейтинге, спрос на новые легковые автомобили марки продемонстрировал позитивную динамику, увеличившись на 37%.

Третья позиция и 60-процентный рост у KIA, в активе которой 833 регистрационных номера.

На четвертом месте Volkswagen, на треть увеличивший октябрьскую реализацию до 604 штук.

Пятая позиция в рейтинге у Skoda, результат которой – 537 авто, что на 2 штуки меньше, чем годом ранее.

Также в десятку самых популярных марок месяца вошли: Nissan – 472 штуки (-22%); Hyundai – 463 (+10%); Peugeot – 232 (+40%); Mazda – 218 (-17%); Ford – 204 (-34%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Logan с показателем в 701 регистрацию.

Всего за десять месяцев 2019 года свои первые регистрационные номера получили 70,7 тыс. легковых автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157348
 
 
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довел Петя народ до полного зубожиння...за год завезли 500 тыс евроблях + 85 тыс новых авто
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