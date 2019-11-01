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 Власти Киева анонсировали оплату проезда банковской картой в наземном транспорте

Оплатить проезд с помощью банковской карты или мобильных приложений Apple Pay и Google Pay можно будет и в наземном транспорте. Запуск системы запланирован на ноябрь 2019 года.

Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров, передает БизнесЦензор.

"Уже в ноябре появится возможность оплачивать проезд в наземном транспорте банковской картой или смартфоном. Мы делаем оборот средств в сфере пассажирских перевозок более прозрачным. Кроме того, это еще один шаг в развитии cashless-направления в Киеве. А самое главное то, что безналичная оплата – это удобный и безопасный для пассажиров способ оплаты", – пояснил Назаров.

Кроме того, для наземного транспорта планируют реализовать возможность оплаты одной картой за нескольких человек.

В 2015 году киевский метрополитен стал пятым в мире, где можно оплатить проезд бесконтактной банковской картой непосредственно на турникете или с помощью мобильных приложений Apple Pay и Google Pay.

Использование электронных средств оплаты экономит время пассажирам, а использование е-билета – средства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157339
 
 
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