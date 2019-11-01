 Стоимость пластика в себестоимости карты Kyiv Smart City составляет 36 гривен, – КГГА

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Почему карта Kyiv Smart City стоит 50 грн? Это универсальная карта новой технологии, с новым чипом, которая используется для наземного и подземного транспорта. Позже она будет использоваться и для оплаты парковки, посещения музеев и так далее. Когда мы покупаем карту, то стоимость пластика составляет около 36 грн. Также у нас есть расходы на логистику, сбыт – продаем через агентские каналы. Кроме того, организация резервного и обменного фонда, а также НДС", – сказал Назаров.

Назаров отметил, что стоимость карты окупается путем снижения цены за проезд.

"Хочу обратить внимание, что когда вы покупаете карту и пополняете ее на 50 поездок, вы уже экономите 75 грн. То есть при первом пополнении вы уже в плюсе на 25 грн. Мы считаем, что это очень хороший инструмент для экономии на поездках", – отметил Назаров.

При этом он не смог ответить, чем отличается карта Kyiv Smart City от банковской, которую выдают банки бесплатно.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции советник киевского городского головы Максим Бахматов отметил, что позже можно проговорить с экспертом и уточнить этот вопрос.

"Мы можем сделать отдельно разговор с экспертом, чтобы выяснить, чем отличается банковская. Во-вторых, цель банка – втянуть в систему, чтобы вы тратили деньги. Поэтому они могут давать пять карт. Если надо более детальную аналитику, чем одна карта отличается от другой, мы можем проговорить и показать на примерах почему все банки зарабатывают на вас. А мы показываем, как можно сэкономить", – сказал Бахматов.

4 сентября директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров заявил, что с 1 ноября в городе планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене – жетонов зеленых бесконтактных карт. 22 октября в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА сообщили, что полный переход на единый электронный билет для расчета за проезд в общественном транспорте столицы отложили на следующий год.