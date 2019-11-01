 Дела против бывших владельцев "Приватбанка" переданы в НАБУ, – Рябошапка

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас это дело нашими силами практически не осуществляется, осталось две экспертизы, которые мы завершаем. Параллельно несколько производств мы передаем в НАБУ, поскольку с 20 ноября мы вообще не сможем расследовать дела, поэтому мы должны консолидировать все материалы в одних руках, и практически все материалы уже в НАБУ", – сказал Рябошапка.

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Как сообщалось, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.

Вместе с тем Хозяйственный суд Киева остановил производство по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd о возврате акций "Приватбанка" до рассмотрения апелляции в связанном судебном процессе.

Привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Правительство Украины по предложению Национального банка Украины и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.